Roma, beccato a forzare un’auto in sosta aggredisce i Carabinieri: militare ferito finisce in Ospedale

E’ stato sorpreso a forzare un’auto in sosta parcheggiata lungo la strada e dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri ha provato ad aggredirli per cercare di sottrarsi all’inevitabile arresto. E’ successo stanotte. Uno dei militari intervenuti, a causa delle ferite subite, è dovuto ricorrere alle cure dell’Ospedale.

Ladro arrestato a Tor Marancia

Questi i fatti. L’uomo era “al lavoro” su un’auto posteggiata in Via Marco e Marcelliano nei pressi dell’intersezione con Via di Tor Marancia quando è stato beccato dai Carabinieri. Vistosi scoperto il ladro ha provato a scappare ma è stato raggiunto dai militari che lo hanno ammanettato. Adesso dovrà rispondere di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale nonché lesioni personali aggravate.

Colluttazione tra Carabinieri e straniero

L’arresto però si è rivelato più complicato del previsto considerando che il malvivente ha opposto resistenza. Raggiunto il ladro in fuga infatti, tra quest’ultimo e i Carabinieri è nata una colluttazione a seguito della quale uno dei Carabinieri è rimasto ferito ed è dovuto recarsi in Ospedale come visto (per lui una prognosi di 7 giorni, ndr). Per il ladro invece, un senza fissa dimora del Ghana classe 1980, con precedenti, si sono spalancate le porte del carcere.

