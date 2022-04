Roma, il baby ladro le entra in camera da letto ma la “nonnina” non si arrende: ragazzino messo in fuga

Non si è arresa al furto che le stavano commettendo sotto gli occhi. I risparmi e gli effetti personali di una vita toccati e maneggiati da un ragazzino entrato di sottopiatto nella sua camera da letto, probabilmente pensando che non fosse in casa. E quando l’ha visto non ci ha pensato su due volte ed ha tentato di fermarlo anche rischiando la sua stessa incolumità. E’ successo a Roma, in zona Nomentana.

Tentato furto in casa dell’anziana sulla Nomentana

I fatti risalgono allo scorso 7 aprile. Quel giorno il ladro (minorenne, ndr), non è chiaro se con l’ausilio di un complice o meno, si era introdotto nell’appartamento dell’anziana donna situato in Via Ignazio Ciampi, nei pressi della Via Nomentana. Raggiunta la camera da letto il ragazzino ha iniziato a rovistare nei cassetti e tra gli effetti personali della donna in cerca di oggetti preziosi – o comunque di valore – da portare via quando è stato sorpreso dalla proprietaria.

‘Nonna’ mette in fuga il ladro a Roma

Il ladro a quel punto si è scagliato contro l’anziana per cercare di immobilizzarla ma lei non si è data per vinta. La sua reazione, e le sue urla, hanno attirato l’attenzione dei vicini tanto che il ragazzino ha deciso di mollare la presa rinunciando al colpo. Dopodiché si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Arrestato ragazzino di origini straniere

Fino ad oggi, quando la Polizia è riuscito ad individuarlo e ad arrestarlo. Nei giorni successivi all’accaduto infatti gli Agenti del Commissariato Porta Pia hanno dato il via a meticolose indagini riuscendo infine ad individuare il responsabile, un minorenne di origini straniere che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

