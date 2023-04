Roma, ‘beccato’ a rubare nel centro smistamento Ama: 22enne romeno aggredisce i carabinieri

Roma. Pensava di farla franca, di passarla liscia invece ha dovuto ricredersi. Il protagonista della vicenda è un ragazzo romeno di 22 anni, trovato all’interno di un centro di raccolta e smistamento Ama dal quale era riuscito a trafugare un televisore e materiali di rame e ottone. Un furto non messo a segno il suo e che si è poi concluso con l’arresto. Infatti, la presenza del 22enne non è passata inosservata ai militari che lo hanno poi consegnato alla giustizia. Ma non finisce qui. Il ragazzo proprio non ne voleva sapere di farsi prendere, così ha pensato bene di aggredire anche i carabinieri. I suoi tentavi di scappare sono però risultati vani e questa mattina è stato condotto in direttissima presso le aule di piazzale Clodio.

Roma, sfruttavano lavoratori stranieri in un’industria tessile di Tor Pignattara: arrestate 3 persone

Il tentato furto nel centro di smistamento Ama

I fatti sono avvenuti ieri sera, poco prima delle 20. Siamo nella zona di Torpignattara e precisamente in via Teano 38. Qui una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha arrestato un cittadino romeno di 22 anni. Quest’ultimo è stato trovato dai militari all’interno di un centro di raccolta e smistamento Ama dal quale è quasi riuscito a portare via materiali di ottone, rame ed un televisore. Il ragazzo pensava infatti di passarla liscia e di riuscire dunque a scappare senza dare nell’occhio, portandosi a casa il bottino ma così non è stato. e i suoi piani sono stati letteralmente stravolti dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’aggressione ai militari

Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i militari che hanno poi preceduto all’arresto. Tuttavia, alla loro vista, il 22enne al fine di non farsi prendere ha pensato bene di aggredirli con calci e gomitate. I suoi tentativi di divincolarsi sono risultati vani. Il malvivente, questa mattina è stato condotto in direttissima presso le aule di piazzale Clodio.