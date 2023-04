Federico Fashion Style, lo strano furto ad Anzio: ladri portano via documenti, soldi e Rolex, ma lasciano l’oro e le borse griffate

Pasquetta amara per Federico Lauri, meglio conosciuto da tutti come Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. Dopo il coming out e la fine di quella storia d’amore con l’ex compagna Letizia, mamma di sua figlia, per l’hair-stylist non sembra esserci più tregua. Tra battaglie ‘legali’, chiamate ai Carabinieri e ora anche un furto. Che non sembra essere un semplice furto perché i ladri, che ieri hanno fatto irruzione in casa della mamma, hanno portato via i documenti, un rolex ma…non l’oro e le borse griffate, da Chanel a Louis Vuitton. E la domanda di Federico Fashion Style, che ha raccontato tutto sui social (dove è seguitissimo), è una: c’è sotto qualcosa?

Il furto a casa della mamma di Federico Fashion Style

“Triste Pasquetta, siamo sempre tutti sotto lo stesso cielo. Mi chiama mia mamma, piangendo a singhiozzi, che a casa sua (ad Anzio, ndr) sono entrati i ladri. Però qualcosa è molto strano: un ladro non si ruba la Louis Vuitton?” – ha dichiarato senza mezza termini sui social, dove vanta oltre un milione di followers, Federico Fashion Style. Lui ha ripreso tutto, smartphone alla mano, video e foto a testimonianza di quel furto un po’ ‘bizzarro’. “Guardate, loro cercavano giustamente i documenti, li hanno presi. E i soldi dell’azienda. Hanno svuotato tutto. Ma la cosa strana è che non hanno preso tablet e pc. Il rolex non c’è più” – ha continuato. Facendo vedere come la casa fosse stata messa a soqquadro: ogni armadio aperto, tutto a terra.

“In cameretta mia, la mia di quando ero piccolo, non ci sono più i miei documenti. Hanno tolto un po’ di cose”. Poi, l’ultima storia su Instagram e l’arrivo dei Carabinieri: “Riassunto di questo furto: soldi, documenti, Bimbi, Rolex, ma non le borse, non l’oro. Mi puzzano molto questi ladri, ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi” – ha concluso Federico Fashion Style.

Il parrucchiere dei vip dai Carabinieri a Pasqua

Sono stati giorni di festa un po’ difficili per Federico Fashion Style, che anche la domenica di Pasqua era dai Carabinieri. Il motivo? L’ex compagna Letizia gli avrebbe negato di vedere sua figlia. “Io naturalmente suono al campanello di dove dovevo prendere Sophie e lei non c’è. Ci sono stato alla Befana (dai Carabinieri, ndr), ora stessa storia, ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua da solo, con la felicità contavo i minuti aspettando le 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Sono stufo di tutto ciò” – ha ribadito il parrucchiere sui social. Poi, però, qualcosa è cambiato perché nei frame successivi Federico è insieme alla sua bimba. E, forse, i due erano insieme anche ieri quando, poi, l’hair-stylist ha ricevuto la telefonata dalla mamma. E ha dovuto fare i conti con quel furto, che ha definito ‘strano’. Via i documenti, ma non l’oro.