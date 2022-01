Roma, bimba di 4 anni precipitata dal 3° piano: era sola in casa

Si erano allontanati da casa per qualche minuto i nonni della bimba di 4 anni che ieri pomeriggio, poco dopo le 16, è precipitata dal balcone al terzo piano di un palazzo in via di Valle Melaina. Ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine il portiere dello stabile, che ha trovato la piccola, fortunatamente ancora cosciente.

Roma, bimba di 4 anni precipita dal terzo piano

La bimba ieri pomeriggio è stata portata d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Gemelli, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Stando a un ultimo aggiornamento, la piccola avrebbe riportato un trauma facciale e danni agli organi interni. Al momento è stata inviata una informativa alla Procura e le indagini sono tuttora in corso. I nonni, che erano in casa con lei e che si erano allontanati per qualche minuto mentre i genitori lavoravano, sono stati ascoltati e ora bisognerà capire come procedere, la loro posizione è al vaglio. Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti gli agenti del distretto Fidene, che stanno cercando di ricostruire i fatti.