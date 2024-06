Roma, bimbo di 6 anni solo in strada: la mamma lo aveva lasciato a dormire nel B&B

Ha lasciato il bimbo piccolo a dormire nel B&B dove alloggiavano pensando probabilmente di riuscire a fare rientro prima del suo risveglio. Ma così non è stato. E il piccolo, alzatosi dal letto, ha aperto la porta dalla stanza raggiungendo la strada all’esterno. La storia.

Momenti di apprensione ma fortunatamente un lieto fine per la vicenda che ha visto protagonista stamattina, sabato 8 giugno 2024, un “piccolo” turista straniero in visita nella Città Eterna. Il bimbo infatti è stato trovato da solo in strada da alcuni passanti che, vedendolo senza genitori, hanno immediatamente allertato i Carabinieri. Giunti sul posto i Militari lo hanno subito preso in custodia avviando al contempo le ricerche della famiglia.

Secondo quanto ricostruito il bambino era stato lasciato a dormire in una stanza di un B&B situato in via di Porta Cavalleggeri, a San Pietro, dalla mamma. Forse la donna pensava di riuscire a rientrare prima del suo risveglio ma il piccolo nel frattempo si è alzato dal letto ed é riuscito ad aprire la porta della struttura ricettiva scendendo in strada.

Qualche passante però si è accorto della sua presenza ed ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro. Il bambino, di nazionalità cinese e a Roma per turismo, è stato così intrattenuto con dei giochi presso la vicina caserma di via del Crocifisso e riaffidato alla madre una volta rintracciata. Al momento nei suoi confronti non risultano provvedimenti ma la sua posizione resta comunque al vaglio.

