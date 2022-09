Roma, bimbo-eroe chiama il 112: “Correte, papà sta picchiando mamma”. In manette uomo violento

Nonostante la paura ha trovato il coraggio di prendere il telefono e chiedere aiuto. Così un bambino ha, di fatto, salvato la mamma dalle violenze, purtroppo, del papà. Un dramma, nel dramma come sempre più spesso accade all’interno delle famiglie. Alla fine l’uomo violento, che nel frattempo aveva provato a fuggire, è stato arrestato.

Arrestato uomo violento a Tor Bella Monaca

Siamo nel quadrante di Tor Bella Monaca. I fatti si sono svolti alcuni giorni fa ma la notizia è trapelata soltanto oggi e peraltro da parte delle forze dell’ordine, considerando la natura delicata di quanto successo, vige il massimo riserbo. Ad ogni modo, secondo quanto ricostruito, il piccolo avrebbe assistito ad una scena di violenza del papà nei confronti della mamma ed avrebbe prontamente allertato il 112. Sul posto sono così intervenuti i Carabinieri che hanno poi fermato l’uomo, non senza difficoltà, che si era nascosto sul tetto dell’abitazione per cercare di sfuggire all’arresto. Nella circostanza un Militare è anche rimasto ferito.

L’ennesima storia di maltrattamenti in famiglia

La donna, soccorsa in quanto aveva riportato diverse ferite e che nel frattempo si era rifugiata in casa, è stata quindi ascoltata dai Carabinieri e ha potuto così raccontare la sua versione. Da quanto raccolto, l’aggressione subita non sarebbe stata un caso isolato dato che la donna avrebbe riferito di altri violenti maltrattamenti avvenuti nel recente passato anche davanti al figlio e ai suoi fratelli (tutti minori). Per l’uomo si sono pertanto aperte le porte del carcere.