Roma, bimbo precipitato dal secondo piano, i genitori: «Stavamo dormendo»

Una vera e propria tragedia alla quale si stenta a credere quella verificatasi ieri a Roma. È mattina, sono da poco passate le 7, quando un bambino di appena tre anni è precipitato dal secondo piano dell’appartamento in cui viveva con la propria famiglia. I fatti sono accaduti in via dei Fiori 6, all’Alessandrino. Ora il piccolo è in gravi condizioni all’ospedale Gemelli e le cause del terribile incidente che l’hanno visto protagonista sono in fase di accertamento.

Tragedia a Roma, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è gravissimo

Bimbo esce in balcone e precipita dal secondo piano

Ad accorgersi dei lamenti del bimbo alcuni passanti e gli stessi genitori. Il piccolo si trovava sul balcone del palazzo quando improvvisamente è caduto di sotto. Del caso se ne sta occupando la polizia ma sono state tantissime le segnalazioni alle forze dell’ordine. Una volta giunti sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno subito allertato il personale del 118 che ha condotto il piccolo al Policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono serie: ha un grave trauma cranico ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un incidente verificatosi mentre i genitori stavano dormendo. Il piccolo compirà 4 anni ad ottobre e ieri sarebbe uscito sul balcone avventurandosi sui gradini di una scala per poi perdere pericolosamente l’equilibrio e cadere nel vuoto.

Le testimonianze e le indagini

Nel momento in cui si sono verificati i fatti sono state tantissime le segnalazioni giunte alla forze dell’ordine. Una donna che stava uscendo dal palazzo per andare a lavoro notando la presenza del piccolo sul marciapiede, senza segni di vita ha fatto scattare subito l’allarme ed è ancora sotto choc. Subito è giunta un’altra vicina che riconoscendo il bambino si è messa a gridare. A questo punto ha svegliato i genitori che si sono sporti dal balcone, hanno visto le condizioni di loro figlio e compreso cosa fosse accaduto. In poco tempo l’allarme si è diffuso in tutto l’edificio ed anche altri vicini si sono svegliati sentendo le urla dei condomini. Stando ai primi rilievi la tragedia si è consumata mentre la famiglia stava dormendo ma adesso spetterà agli agenti fare chiarezza sui contorni di questa amara vicenda.