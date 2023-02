Roma, blitz all’Auditorium di Via Albergotti: tra gli ‘occupanti’ gli autori di una rapina (FOTO)

Controlli straordinari presso l’Auditorium di Via Albergotti a Roma che in attesa della sua riqualificazione è diventata la dimora abituale – paradossalmente – di alcuni…senza fissa dimora. Tra questi le forze dell’ordine, impegnate da stamattina sul posto, hanno riconosciuto e denunciato stamani due stranieri autori di una rapina in un supermercato avvenuta in zona. L’operazione è condotta dalla Polizia di Stato unitamente alla Polizia Locale di Roma Capitale.

Controlli all’Auditorium di Via Albergotti

Il blitz interforze è scattato all’alba di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. Gli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, unitamente al personale del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale Roma Capitale, così come stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura, stanno tuttora procedendo alle operazioni di controllo straordinario dell’Auditorium sito in via Albergotti, dove è stata segnalata la presenza abituale di queste persone, soprattutto extracomunitari. Sul posto sono state identificate nove persone, di cui sei immigrati e tre italiani.

Le denunce

Tra questi, 6 sono stati denunciati per occupazione abusiva e 4 sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per l’identificazione. Inoltre altri 2 soggetti sono stati denunciati dai poliziotti del Distretto di P.S. Aurelio poiché riconosciuti dagli investigatori, grazie ad alcune immagini precedentemente acquisite, quali autori di una rapina impropria commessa nei giorni scorsi in un supermarket di zona.

L’Auditorium davanti al Parco Pineto

La struttura dell’ex Auditorium, realizzata addirittura nel 2006, non è mai entrata in funzione. Nel 2020 il Comune di Roma aveva annunciato il progetto per giungere alla sua effettiva riqualificazione ma, ad oggi, come visto, l’Auditorium ancora è ben lontano dall’essere a disposizione dei cittadini. Nel frattempo continua ad essere ritrovo di sbandati e, in alcuni casi, malviventi.

