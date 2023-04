Roma, blitz degli attivisti per il clima al Colosseo, traffico bloccato: tensioni con gli automobilisti, interviene la Polizia (FOTO)

Nuovo blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione a Roma, stavolta al Colosseo. I manifestanti hanno bloccato la strada, sul posto è dovuta intervenire la Polizia. Tensioni anche con alcuni automobilisti in transito rimasti fermi nel traffico. Nelle storie Instagram diffuse dagli ambientalisti si vede qualcuno tentare di spostare di peso i manifestanti per cercare di liberare la strada. Due giorni fa, lo ricordiamo, un blocco analogo era stato organizzato a Ponte Milvio.

Attivisti per il clima oggi 20 aprile al Colosseo, tensioni in strada

Il blitz è scattato stamattina, giovedì 20 aprile 2023, intorno alle ore 11.00. I manifestanti si sono seduti in mezzo alla strada muniti di striscioni per protestare contro l’inerzia dei Governi contro i cambiamenti climatici. “Basta pagare il fossile”, hanno ripetuto gli attivisti di Ultima Generazione. Ma a seguito di questo ennesimo blocco stradale – una delle forme di protesta più utilizzate dal movimento insieme a quello che prevede l’imbrattamento di opere e monumenti famosi – tensioni si sono verificate in strada, proprio davanti al Colosseo sede del sit-in. In un video si vede un uomo provare a spostare di peso i manifestanti (che prima del blitz hanno allertato il 118 comunicando ciò che stavano per fare) per cercare di aprire “un varco” ai veicoli ormai bloccati sulla carreggiata. “Dobbiamo andare a lavorare”, si sente distintamente. Nel frattempo urla e proteste, uniti al suono incessante dei clacson. Fino all’intervento della Polizia.

Il blocco stradale a Ponte Milvio del 18 aprile

Soltanto l’altro ieri una protesta analoga era andata in scena a Ponte Milvio come detto. Anche in quel caso gli attivisti di Ultima Generazione si erano seduti sulle strisce pedonali, intorno alle 8.30, bloccando la circolazione stradale e creando notevoli disagi a pendolari e automobilisti. In tutto 10 ambientalisti erano stati identificati e portati in Commissariato. Oggi tuttavia, nemmeno a distanza 48 ore di distanza, una nuova iniziativa.