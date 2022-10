Roma, Blocco Studentesco in protesta davanti al Ministero dell’Istruzione: “Basta tagli e precariato”

Studenti del Blocco Studentesco in Piazza stamattina per una manifestazione davanti al Ministero dell’Istruzione a Roma. Il sit-in, annunciato per oggi, sabato 15 ottobre 2022, tra via Morosini e viale Trastevere, è iniziato intorno alle 8.00 e proseguirà fino alle 12.00. Fumogeni e striscioni in strada da parte degli studenti riuniti sotto il logo del fulmine cerchiato con messaggi rivolti al nascente nuovo Governo: “Basta tagli e precariato”.

📢 #Roma #manifestazione – Via Emilio Morosini/Viale di Trastevere 👉 nei pressi del Ministero dell'Istruzione ⏲ dalle 08:00 alle 12:00 del 15 ottobre 2022 🚗🚌 Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 15, 2022

Perché protestano gli studenti del Blocco Studentesco

I militanti romani del Blocco Studentesco stanno manifestando, si legge in una nota, per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e del nuovo governo le criticità della scuola che vanno immediatamente affrontate. “Le ricette malsane dell’Agenda Draghi vanno accantonate in favore di politiche nuove che spostino la scuola dal mirino delle speculazioni per ricentrarla sullo studente, sulla sua famiglia e sulla sua comunità organica e di destino: il Popolo italiano”, dichiarano i portavoce del movimento.

“Stamattina abbiamo voluto dare un messaggio chiaro al nuovo governo che va formandosi in questi giorni: non ci sarà pace per nessun politico, ministro, senatore o deputato fino a quando non si tornerà sulla scuola con interventi decisivi d’investimento e riqualificazione”. I militanti hanno poi redatto un programma di “14 punti chiamato Agenda Blocco che speriamo possa assurgere a nuovo modello di approccio alla Scuola pubblica”. “Basta con i miti della decrescita e del liberismo, lo Stato deve essere protagonista nel suo settore strategico più importante, ovvero l’istruzione, l’università e la ricerca, per toglierla dalle mani di chi vorrebbe usarlo come trampolino di lancio dei suoi introiti”.

Strade chiuse e deviazioni per la manifestazione di oggi

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono stati previsti divieti di sosta a via Emilio Morosini, solo dal lato ministero dell’Istruzione, nel tratto compreso tra viale di Trastevere sino alla corrispondenza con l’accesso dell’ospedale Nuovo Regina Margherita e lungo viale Trastevere, tra via Morosini e viale Glorioso. Possibili temporanee chiusure e deviazioni. nel pomeriggio invece, stavolta in piazza della Repubblica, si terrà un’altra manifestazione degli studenti iraniani in Italia contro il governo del loro Paese, con la prevista partecipazione di 400 persone.