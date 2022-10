Roma, scritta alla Garbatella contro Ignazio La Russa: “Il quartiere ti schifa”

Il neo Presidente del Senato Ignazio La Russa è finito nel mirino di ignoti nel quartiere della Garbatella a Roma. La scritta è apparsa sulla serranda della sede di Fratelli D’Italia che un tempo ospitava i locali del MSI. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

La scritta contro il Presidente del Senato La Russa a Roma

Nel testo si legge: “I. La Russa, Garbatella ti schifa”. Poi una stella a cinque punte e, in basso, la parola “antifa”. La scoperta è avvenuta stamattina. La Russa, lo ricordiamo, è stato da poco eletto come Presidente del Senato in questa nuova legislatura. “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato, anche coloro che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di Centrodestra, grazie davvero di cuore”, aveva dichiarato La Russa subito dopo la sua nomina.

Ultradestra contro Giorgia Meloni

In queste ore peraltro un altro striscione era apparso nei confronti del nascente nuovo Governo. Nel mirino in quel caso Giorgia Meloni, oggetto di un attacco da parte dell’ultradestra e in particolare dei militanti della “Rete dei Patrioti”, guidato da D’Uva, ex candidato di Forza Nuova alle Europee del 2019. “Pandemia, carestia, caro energia: questa è la loro strategia”, questo il messaggio scritto su uno striscione e affisso sul Ponte degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo. Secondo D’Uva infatti il futuro Governo sarà semplicemente “un proseguo sulla falsariga di quello precedente con Mario Draghi, continuando una scellerata politica che sta sprofondando il popolo italiano nell’abisso”.