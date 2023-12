Roma, borseggiatori e finti tour operator in azione nel centro storico: un arresto e 9mila euro di multe

Borseggi, finti tour operator e un ristorante con carenze igienico-sanitarie. Nel corso di un servizio straordinario di controlli nel centro storico della Capitale, da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente a quelli del NAS di Roma e del Nucleo Cinofili di S. Maria di Galeria, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e dei reati predatori, è stata arrestata una persona, e sono fioccate multe.

Il servizio di controllo straordinario dei Carabinieri

L’attività degli uomini dell’Arma ha portato a identificare 340 persone tra le quali una è stata arrestata per il reato di furto aggravato, 155 veicoli controllati e 3 attività commerciali ispezionate con il Nas. Si tratta di servizi incrementati a causa del gran numero di turisti che affollano le strade della città, oltre ai tanti romani ancora impegnati negli acquisti per le festività.

Nello specifico, una cittadina algerina di 20 anni è finita in manette poiché è stata sorpresa in piazza Madonna di Loreto, subito dopo aver asportato con destrezza la borsa ad una turista che l’aveva poggiata sulla panchina dove si era seduta.

I controlli nelle aree adiacenti ai siti turistici: beccati finti tour operator

I controlli nelle aree adiacenti ai siti turistici hanno portato a due sanzioni amministrative nei confronti di due cittadini del Bangladesh, entrambi sopresi mentre procacciavano turisti con volantini e pettorine di vari tour operator. Nei loro confronti, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 6.000 euro e hanno sequestrato anche diverso materiale elettronico. Per i due è anche scattato anche l’ordine di allontanamento dal centro storico per 48 ore.

Controlli e violazioni nelle attività di ristorazione

Il titolare di un’attività di ristorazione nei pressi di largo Chigi è stato sanzionato dai Carabinieri del NAS di Roma, per carenze igienico-sanitarie, mancata attuazione procedure autocontrollo e carenze strutturali per le quali è stata irrogata una sanzione 3.000 euro