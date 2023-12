Roma, botti di Capodanno illegali: la Finanza ne sequestra 4 tonnellate

I controlli della Guardia di Finanza per contrastare il commercio di fuochi pirotecnici illegali che mettono a rischio l’incolumità delle persone, sono in corso da tempo. Le fiamme gialle hanno dedicato tutto il mese di dicembre a questa attività e sono oltre 115.000 gli artifici pirotecnici, pari a circa 4.200 chilogrammi di materia esplodente, sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

L’esito dei controlli straordinari della Finanza nel mese di dicembre

È il bilancio del piano straordinario di controlli attuato nel mese di dicembre dai Reparti di Roma e provincia che, in vista delle feste natalizie, hanno battuto a tappeto il territorio, scovando a bordo di un furgone 560 “razzi”, pari a 3.000 kg di esplosivo categoria F2, molto pericolosi in ragione del quantitativo di materiale esplodente contenuto in ognuno di essi, trasportati in assenza della prescritta autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il blitz in depositi di Boccea, Esquilino, Centocelle, Alessandrino e Ostia

Ammontano invece a 114.500 fuochi artificiali (circa kg. 1.200 di massa pirica) i sequestri avvenuti in diversi depositi e punti vendita al dettaglio, situati nelle zone di Boccea, Esquilino, Centocelle, Alessandrino e Ostia. Qualora immessa sul mercato la merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato ricavi per centinaia di migliaia di euro.

Operazioni a tutela della salute pubblica e dell’economia legale

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza di Roma a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini. Controlli che proseguiranno anche nelle prossime ore in vista dei festeggiamenti di Capodanno che scatteranno tra due giorni.

Grande l’attenzione contro i botti illegali

Il commercio di botti di Capodanno illegali in questi giorni tiene alta l’attenzione di tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine. Solo ieri, infatti, la Polizia ha sequestrato in un esercizio commerciale i via Triolo il Grande 462 scatole, 499 confezioni e 65 batterie pirotecniche e denunciato tre persone.