E’ stata chiusa a Roma un’altra strada a causa di un pericoloso avvallamento. A segnalarlo nei mesi scorsi era stato il locale Comitato di Quartiere: adesso è arrivato il provvedimento per indagare sulle cause della “buca”. Intanto la strada è off-limits.

Qualche disagio nel quartiere romano di Vitinia a causa di pericoloso avvallamento che ha provocato la chiusura di una strada. Le prime segnalazioni, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, erano già state fatte dal Comitato di Quartiere intorno al dicembre scorso; poi, qualche giorno fa, è arrivata al decisione di far chiudere il tratto di strada per precauzione.

Buca pericolosa a Vitinia: chiusa Via Sant’Arcangelo di Romagna

L’intervento risale a tre giorni fa. Nella giornata di domenica sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada in oggetto è Via Sant’Arcangelo di Romagna che dopo il sopralluogo è stata transennata dall’incrocio con via Castiglion de Pepoli fino a via Verrucchio.

Dopodiché l’interdizione è diventata fissa: e in questo momento la circolazione risulta completamente interdetta. Dalle immagini, in attesa di risalire alla causa del problema, si vede chiaramente l’inizio di un potenziale e pericoloso avvallamento, con il timore che la strada possa poi “collassare” creando una voragine. Adesso si attende l’esito degli accertamenti che dovranno poi portare ad un intervento per stabilizzare il punto d’asfalto.

Il precedente al Quadraro

A Roma, specie negli ultimi tempi, non sono mancati i casi analoghi. Il più noto è quello del Quadraro, dove una maxi voragine aveva perfino “inghiottito” delle macchine parcheggiate in strada. Non solo. A distanza di qualche settimana la stessa mega-buca si era anche allagata a seguito dello scoppio di alcune tubature (lasciando peraltro i residenti senz’acqua); adesso sono iniziati i lavori di riempimento che dovrebbero portare alla sistemazione definitiva della strada.