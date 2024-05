Roma, maxi voragine del Quadraro allagata: residenti senz’acqua

Nuovo capitolo sulla maxi voragine di via Sestio Menas, oggi allagata per un guasto.

Non c’è pace a via Sestio Menas, dove la notte tra il 27 e 28 marzo si aprì un’immensa voragine in mezzo alla strada. I residenti del Quadraro, periferia Sud-Est di Roma, hanno vissuto una nuova disavventura quando, intorno alle 13 di oggi, giovedì 2 maggio, hanno visto fiotti d’acqua zampillare dalla maxi buca, a causa dello scoppio di una tubatura.

Un guasto che ha lasciato il quartiere senz’acqua e in difficoltà, restituendo nuovi disagi agli abitanti di zona.

Maxi voragine allagata al Quadraro: cosa sappiamo

Immediati sono stati gli interventi del V gruppo Prenestino e VII gruppo Tuscolano della polizia locale, giunti sul posto insieme a vigili e tecnici Acea. L’area era transennata ormai da marzo, quando si creò la voragine, in attesa di sondare le condizioni della strada, valutando la presenza di ulteriori criticità nel terreno e cavità.

Vista la totale mancanza d’acqua dovuta al guasto, in via Attio Labeone sono state posizionate delle autobotti, a ridosso del palazzo che a marzo fu fatto evacuare in via precauzionale dopo l’apertura della voragine. Sul posto anche il presidente del V Municipio, Mauro Caliste e l’assessora ai lavori pubblici Maura Lostia, che ha assicurato il ripristino del servizio idrico tra la notte del 2 e la mattina del 3 maggio, seppure non siano ancora arrivate conferme certe.