Roma, bus ATAC a fuoco: autista-eroe mette in salvo i passeggeri | FOTO

Paura stamattina per l‘incendio di un filobus in via Genova. L’allarme è scattato intorno alle 8 nella Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Roma.

La corsa dei Vigili del fuoco

Ad accorrere è stata la squadra 1A che ha raggiunto immediatamente via Genova in Via Nomentana 261, che si sono trovati di fronte al filobus della linea 90 in fiamme. Nel momento in cui si è reso conto che il mezzo stava prendendo fuoco, l’autista non ha perso tempo e ha provveduto tempestivamente all’evacuazione dei viaggiatori. Iniziativa provvidenziale che ha evitato conseguenze per i passeggeri che, all’arrivo dei soccorsi, sono risultati tutti indenni.

Le operazioni di spegnimento

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta ha provveduto prontamente allo spegnimento e messa in sicurezza dell’area delimitando la zona di intervento. A seguire sono scattate le indagini per cercare di risalire alle cause del rogo o quello che sembrava un incendio. Perchè, dopo i primi accertamenti svolti sul bus, è stato accertato che si è trattato solo del surriscaldamento del mezzo che ha provocato solo un grande fumo che, ovviamente, ha fatto temere l’incendio.

Gli accertamenti tecnici utili a stabilire le cause della vicenda

Non solo, per fortuna non si sono registrate conseguenze per i passeggeri che si trovavano a bordo stamattina, ma anche per la vettura che sembra sarà in grado di tornare in servizio a breve. Di certo verrà sottoposta a tutti gli accertamenti tecnici utili a stabilire le cause dell’accaduto.