Grosso incendio a Pomezia nella notte: a fuoco capannone vicino alla Pontina | FOTO

Incendio nella notte a Pomezia, fiamme e fumo all’interno di un capannone situato in una delle aree industriali della città a ridosso della Pontina. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Fiamme nella notte a Pomezia a ridosso della statale Pontina. Ad andare a fuoco un capannone situato nella zona industriale: l’allarme è scattato intorno alle ore 23.00 di ieri, giovedì 22 febbraio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Un’alta colonna di fumo si è levata in cielo. Ingenti i danni riportati dalla struttura.

Incendio a Pomezia stanotte: a fuoco capannone in Via Oros

Le fiamme hanno interessato uno stabile situato in Via Oros. Si tratta di una traversa di Via Monte D’Oro, proprio vicino alla carreggiata in direzione sud/Latina della Pontina. A bruciare nello specifico è stato un capannone industriale di circa 1.100 mq dove vengono prodotti cavi di rame.

Il pronto intervento del personale dei Vigili del Fuoco (presenti quattro squadre operative, tre Autobotti, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale), ha evitato che l’incendio ormai generalizzato si propagasse anche ai due capannoni adiacenti.

Lo stabilimento interessato dal rogo ha invece subito ingenti danni come detto: le fiamme hanno distrutto gran parte delle attrezzature, dei materiali che erano presenti all’interno e fatto collassare una parte del tetto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. In fase di accertamento le cause che hanno portato all’innesco del rogo.

Due giorni fa l’incendio all’azienda Stradaioli

L’episodio arriva a meno di 48 ore da un altro incendio verificatosi sempre a ridosso della statale Pontina ma nel Comune di Aprilia. Come vi avevamo raccontato in questo articolo le fiamme avevano danneggiato l’azienda Strdaioli che si occupa di materiali edili, tra cui bitume. L’incendio, divampato nel primo pomeriggio del 21 febbraio scorso, aveva provocato un’altissima colonna di fumo che era rimasta visibile a chilometri di distanza. Provvidenziale anche in quel caso era stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che aveva impedito alle fiamme di propagarsi ulteriormente.