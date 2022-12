Roma, busto di Achille Sacchi ‘decapitato’: marmo danneggiato lungo la passeggiata del Gianicolo

Vandali in azione a Roma. E’ stato ritrovato decapitato il busto di Achille Sacchi posizionato lungo la passeggiata del Gianicolo. Ignoti, agendo verosimilmente di notte, dopo aver danneggiato la statua hanno infatti portato via la testa lasciando il marmo deturpato. Sul posto, una volta scoperto l’atto vandalico, sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

Il danneggiamento

Presente per il sopralluogo anche il personale della Sovrintendenza Capitolina. Si cerca di capire chi possa aver compiuto il gesto danneggiando in tal modo il patrimonio artistico e culturale della Capitale. Al momento, in attesa di ulteriori elementi, è stata sporta denuncia contro ignoti. Il busto danneggiato, come detto, è quello di Achille Sacchi, realizzato dallo scultore Giovanni Prini.

Il commento di Miguel Gotor (Assessore Cultura Roma Capitale)

Sull’episodio ha parlato l’Assessore alla Cultura di Roma.

“La decapitazione del busto di Achille Sacchi al Gianicolo e l’asportazione della testa è un atto vandalico di incredibile stupidità. Chi se ne è reso responsabile si qualifica da solo. La Sovrintendenza Capitolina ha già provveduto a sporgere denuncia per l’accaduto e ci auguriamo che le forze dell’ordine possano assicurare alla giustizia l’autore, o gli autori, di questo gesto. Chi attenta al patrimonio culturale di Roma non deve restare impunito”.

La statua danneggiata a Villa Borghese

Recentemente un altro atto vandalico si era verificato sempre nella Capitale con il danneggiamento di una statua all’interno del giardino del Museo Borghese a Roma. Qui erano state ritrovate – in quel caso dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – anche alcune tracce di sangue. L’atto vandalico era stato scoperto in piazzale Scipione Borghese ma in meno di 24 ore era stato possibile risalire all’identità del colpevole. La speranza è che anche in questo caso possa accadere lo stesso.