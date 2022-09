Roma, statua danneggiata (e tracce di sangue) nel giardino del Museo Borghese: individuato il ‘vandalo’ (FOTO)

Grazie ad un’indagine lampo condotta dalla Polizia Locale di Roma Capitale è stato individuato il responsabile del danneggiamento di una statua all’interno del giardino del Museo Borghese a Roma. Mentre scriviamo è in corso il completamento degli atti che saranno poi sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Statua danneggiata a Villa Borghese

L’atto vandalico, lo ricordiamo, era stato scoperto domenica mattina in piazzale Scipione Borghese. Giunti sul posto i caschi bianchi, in particolare gli Agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, avevano immediatamente dato il via agli accertamenti per risalire al responsabile. Ieri, lunedì, a circa 24 ore dall’accaduto, la svolta con l’individuazione del colpevole.

Le tracce di sangue

Sul posto, oltre al manufatto divelto, erano state rinvenute anche delle tracce di sangue appartenenti con tutta probabilità all’autore del danneggiamento. La persona potrebbe essere rimasta infatti ferita a seguito di una caduta, forse proprio dopo essersi arrampicato sulla statua causandone infine il distacco dal basamento.

