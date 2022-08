Roma, turista entra nella fontana di Campo de’ Fiori per ‘rinfrescarsi’: scatta la multa

Cambiano le ‘fontane‘, ma le scene sono sempre le stesse. C’è chi pensa di rinfrescarsi usando quelli che sono monumenti storici a mo’ di vasche, chi continua a deturpare le bellezze della Capitale, tra tuffi e movida senza regole. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a ieri quando un turista svizzero, di 25 anni, è stato sorpreso mentre entrava nella fontana di Campo de’ Fiori. Forse per combattere il caldo, come se per lui fosse tutto così normale.

Sanzione di 450 euro

Il giovane è stato sorpreso da una pattuglia dei caschi bianchi, che stava sorvegliando la piazza di Campo de’ Fiori, nel centro storico di Roma. Il 25enne è stato multato e ora dovrà pagare 450 euro. Ma per lui è scattato anche l’ordine di allontanamento, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Le altre violazioni

Quella del turista non è stata certo l’unica violazione. Nel fine settimana, che ancora non si è concluso, sono state oltre 400 le ‘irregolarità’ accertate: molte hanno riguardato la mancata osservanza del Codice della Strada, la somministrazione e il consumo irregolare di alcoolici e altri illeciti di carattere amministrativo.