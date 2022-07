Roma, immerge i piedi nella fontana a Piazza di Spagna: oltre 500 euro di multa e DASPO per il turista

Si è beccato una maxi multa e perfino il Daspo urbano. E’ questo quanto accaduto ad un turista sorpreso dagli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a bagnarsi nella Barcaccia. I caschi bianchi gli hanno così elevato il verbale che gli servirà, siamo sicuri, da monito per il futuro.

Turista inglese multato a Piazza di Spagna

E’ successo nella giornata di ieri. In particolare sono stati gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), in servizio di vigilanza nella zona, ad intervenire, intorno alle 15.00, per fermare un uomo, intento ad immergere i piedi nella fontana di Piazza di spagna. Del resto non è la prima volta che turisti, o altre persone, si lascino andare a comportamenti surreali verso il nostro patrimonio culturale.

Ma in questo caso la pena per il cittadino, inglese di 42 anni, è stato subito bloccato dalla pattuglia e, una volta terminate le procedure di identificazione, è stato elevato un verbale per un importo di sanzioni superiori a 500 euro unitamente alla misura del Daspo urbano.