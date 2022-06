Banda di vandali fa il bagno nella fontana di Piazza Trilussa: urla di gioia per la ragazza gettata in vasca (VIDEO)

Non si fermano gli scempi contro i monumenti romani. Questa volta un gruppo di ragazzi ha deciso di fare il bagno nella fontana di Piazza Trilussa “usandola come una vera e propria vasca da bagno”. Ma questo non si può definire divertimento, non si può chiamare “ragazzata”, o giustificare come “un’incoscienza”. Questa è maleducazione che, purtroppo, va avanti da troppo tempo.

Leggi anche: Roma, turista 26enne fa il bagno nella Fontana di Trevi: beccato e multato

Vandali nella fontana di Piazza Trilussa

Come si vede nel video postato da Welcome To Favelas, un gruppo di ragazzi cercava di farsi notare a tutti i costi dai presenti. Sono iniziate le urla, le risate, e poi una scena a dir poco squallida. Una ragazza è stata presa di peso e buttata nella fontana. Qualcuno alle sue spalle “e il bagnoschiuma dov’è?”. E poi, uno dopo l’altro, ha iniziato a buttarsi. Non curanti del danno. Proprio come se fossero in spiaggia, hanno iniziato a schizzarsi. Ad urlare. A fare a gara a chi si bagnava di più. Fradici, si sentivano “fieri” di quello che stavano facendo.

La fontana Trilussa

Non è la prima volta che si vedono circolare video del genere. Una “moda” che non smette di esistere. Che fa ridere solo a pochi. Questa volta ad essere colpita dai vandali, la fontana Trilussa, conosciuta anche come Fontana di Sisto, che si trova appunto proprio di fronte a ponte Sisto. La fontana è uno dei posti più magici della Capitale con uno storico davvero bellissimo. Uno storico che ad oggi non è più rispettato. E, purtroppo, chi non rispetta il luogo dove vive, come può rispettare l’altro?

Il video dei vandali

Pubblicato da Welcome To Favelas, nel video i ragazzi si divertono anche ad essere ripresi.