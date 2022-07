Fontana di piazza Navona come una piscina: l’ennesima follia dei turisti

Roma. Sembrano davvero non avere sosta gli scempi e gli atti indecorosi verso la città. Dopo le scritte comparse al Pantheon che inneggiano sull’esistenza degli alieni, non potevano cerco mancare i turisti che fanno il bagno all’interno della meravigliosa e storica fontana di Piazza Navona.

Turisti ‘beccati’ a farsi il bagno in Piazza Navona: il video

Il caldo delle ultime settimane sta mettendo a dura prova i turisti che decidono di trascorrere qualche momento di relax in città. Così si assiste al moltiplicarsi di atteggiamenti davvero indecorosi e poco rispettosi del patrimonio culturale che dovrebbe essere invece protetto e salvaguardato. Non fa eccezione quanto avvenuto solo pochi giorni fa a Piazza Navona. Qui una coppia di giovani turisti per sfuggire all’insopportabile caldo ha pensato bene di trovare refrigerio ‘tuffandosi’ nella storica fontana.

Le loro gesta non sono passate cerco inosservate e nel video — postato dall’iconica pagina Welcome To Favelas — si vedono proprio i due che fanno il bagno e si divertono nell’acqua. Peccato non essere in un centro divertimenti o in una piscina ma nel centro cittadino della Capitale.

I precedenti

Purtroppo non è la prima volta che accadono simili episodi. Anzi ultimamente la Capitale è funestata, ahimè, da atti lesivi del decoro urbano che non tengono per nulla conto del valore del patrimonio artistico e culturale che viene inficiato.

E così si assiste a droni in volo nel Colosseo, a turisti che scambiano le fontane per delle piscine, a monumenti imbrattati con le scritte più disparate come per il Pantheon o ancora, quanto accaduto nel Colosseo dove una turista svedese, poi denunciata dalla polizia, era tutta intenta ad incidere le proprio iniziali sul muro esterno dell’Anfiteatro Flavio.