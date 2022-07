Un drone in volo al Colosseo: denunciato giovane turista americano

Roma. È stato ‘beccato’ mentre si divertiva a far volare il proprio drone all’interno del Colosseo. Una bravata quella compiuta da un giovane turista americano che gli è costata una bella denuncia. L’episodio purtroppo non rappresenta un caso isolato anzi sempre più spesso le forze dell’ordine documentano simili atti.

Drone in volo sul Colosseo: i fatti

turista di 27 anni, mentre era intento a far volare il dispositivo, in violazione alla normativa in vigore. E’ stata una pattuglia della Polizia Locale ad intervenire nei confronti di un cittadino statunitense, responsabile del volo non autorizzato di un un drone all’interno del parco archeologico del Colosseo. In particolare, gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), durante un servizio di controllo anti abusivismo nella zona, hanno fermato ilmentre era intento a far volare il dispositivo, in violazione alla normativa in vigore.



La denuncia

Ora, per la sua bravata, il giovane verrà denunciato. Infatti, il 27enne è stato accompagnato presso gli uffici per gli atti di rito e, al termine delle procedure di identificazione, sarà per l’appunto denunciato. Il drone è stato invece sequestrato.