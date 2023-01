Roma, caos trasporti causa pioggia e ritorno a scuola: attese infinite per metro e bus

Roma. Terminate le vacanze natalizie, è tempo di tornare a lavoro e sui banchi di scuola. La ripresa delle attività, questa mattina, non è stata indolore. Infatti, complice la giornata di pioggia, i ritardi dei mezzi di trasporto non si sono fatti attendere. Una vera e propria odissea quella vissuta dai pendolari, ‘rei’ di voler raggiungere il posto di lavoro oppure di riabbracciare i compagni di scuola. Un’odissea che sembrava quasi un lontano ricordo ma che questa mattina ha fatto nuovamente e prepotentemente capolino nelle vita dei pendolari.

Roma-Lido, ennesimo guasto: vagoni stracolmi e treni in ritardo. L’ira dei pendolari

Caos trasporti, attese infinite per la metropolitana e la rabbia dei pendolari

Un vero e proprio caos quello che si è registrato in questo lunedì di ritorno a scuola e a lavoro dopo le feste. Complice la giornata di pioggia, questa mattina il numero delle persone che ha segnalato ritardi e disservizi è stato davvero ingente. In particolare, a far esplodere la rabbia dei pendolari sono stati i tempi di attesa della metropolitana e della Roma-Lido. Ancora una volta, il malcontento corre velocemente sui social e in particolare su Twitter dove gli utenti non hanno esitato nel chiedere chiarimenti alla stessa Atac: ‘Che problemi abbiamo questa mattina sulla linea B e B1? I tempi di attesa sono biblici‘ twitta un utente, al quale ne fa subito eco un altro che mantiene un tono garbato ma fermo nella propria domanda: ‘Buongiorno, c’è speranza di una metropolitana in partenza da Laurentina in tempi brevi?‘ Ed ancora: ‘Ma la metro A in direzione Battistini che fine ha fatto scusate’. Insomma, la situazione appare pressoché comune a moltissimi utenti i quali già in questo primo lunedì si trovano a fare i conti problematiche che credevano dimenticate.

Buongiorno, c’è speranza di una metropolitana in partenza da Laurentina in tempi brevi? @InfoAtac — Emilio Fabio Torsello (@emilioftorsello) January 9, 2023

@InfoAtac un qualunque autobus alla fermata 70253? Tra quanto? — Na'cosa (@MazurcaLa) January 9, 2023

La situazione sui mezzi di superficie

Purtroppo però la situazione non pare andare meglio sui mezzi di superficie: ‘Buongiorno, siamo fermi da 14 minuti a Termini in attesa che l’85 parta. Chiaramente è pieno da dieci. Ci sono problemi?’ chiede sempre su Twitter un utente al quale se ne aggiunge un altro: ‘Che fine ha fatto il 709 per Eur Fermi’? Insomma, il bilancio di questa prima mattinata di ritorno a lavoro è veramente da dimenticare.

@InfoAtac che fine ha fatto il 709 per Eur Fermi? — stella romagnoli (@stellaromagnoli) January 9, 2023

@InfoAtac Buongiorno, siamo fermi da 14 minuti a Termini in attesa che l'85 parta. Chiaramente è pieno da dieci. Ci sono problemi? — Barbara Marcotulli (@CurlyBB) January 9, 2023

Immagine di repertorio