Roma: “C’è un uomo sospetto nel palazzo”, scatta l’allarme. 23enne aggredisce i Carabinieri, parapiglia nel condominio

Trambusto e caos in un palazzo a Roma, Carabinieri fermano – non senza difficoltà – un uomo che si aggirava in un condominio.

Periodo di vacanze, le città si svuotano e il rischio furti è sempre dietro l’angolo. E la Capitale, chiaramente, non fa eccezione come dimostrano purtroppo le tante notizie di cronaca di questi giorni. Fortunatamente però chi resta talvolta è attento ai movimenti sospetti di persone che, puntando proprio alle case lasciate vuote, è pronto ad approfittarne per entrare in azione.

Non sappiamo con certezza se anche questo sia stato il caso di quanto avvenuto ieri mattina in zona Porta Furba, quando alcuni condomini hanno lanciato l’allarme per la presenza di una persona, peraltro in evidente stato di alterazione, aggirarsi con fare sospetto tra le scale di un palazzo: ma per evitare qualsiasi rischio i residenti -comprensibilmente – hanno immediatamente composto il 112.

Possibile ladro nel palazzo, allarme a Port Furba ieri

Questi i fatti. Ieri mattina, all’interno di un condominio in viale Opita Oppio, zona Porta Furba, alcuni abitanti hanno segnalato al 112 la presenza di un individuo che, in evidente stato di alterazione, si aggirava nel condominio come detto. Sul posto sono intervenuti allora i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina che hanno rintracciato l’uomo, il quale alla loro vista ha dato in escandescenza minacciandoli, brandendo in mano una sottile lamina metallica, e rifiutando ogni loro tentativo di ricondurlo alla calma. Il soggetto è stato bloccato e accompagnato fuori dallo stabile dove ha tentato la fuga, spintonando e colpendo uno dei militari.

Denunciato 23enne italiano

Il fermato, identificato in un 23enne italiano, senza fissa dimora, è stato trasportato dal personale sanitario intervenuto presso l’ospedale “San Giovanni”, dove è stato sottoposto a T.S.O. Il giovane è stato denunciato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate e segnalato alla Prefettura di Roma perché trovato anche in possesso di due dosi di cocaina.

Ondata di furti a Roma, bande di “marmittari” in azione: ladri inseguiti e arrestati dalla Polizia (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)