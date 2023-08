Boom di furti alla Balduina, tra le vittime una pm: rubati documenti

Chissà, qualora avessero saputo del mestiere della donna, se i tre ladri avrebbero posto in essere un furto con destrezza ai suoi danni. Alla Balduina, una donna, è stata oggetto delle attenzioni di tre componenti di una banda solita ad utilizzare una tecnica collaudata, consistente nel distrarre la vittima con una scusa. La vittima è un Pubblico Ministero e, come tutte le mattine, era intenta ad uscire dal suo garage con l’auto per recarsi al lavoro presso gli uffici della Procura.

I fatti

Lei, che è abituata a perseguirli questi reati, intorno alle 8.30 della mattinata di ieri è stata distratta da un passante che le ha chiesto informazioni. La borsa, come spesso molti fanno, era appoggiata sul sedile del passeggero. Mentre la donna era intenta a dare indicazioni, un uomo che nel frattempo si era nascosto, ha aperto la portiera e si è impossessato della borsa. Ad attenderli un terzo complice in auto; una volta risaliti in macchina si sono dileguati. Magro il bottino, solo cinque euro, ma per il magistrato la noia è soprattutto costituita dalla perdita dei documenti. Sul caso indaga la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Perugia, competente per i reati commessi ai danni dei togati romani.

Denunciati tre cubani per ricettazione

I responsabili sono sicuramente sudamericani, come riferito dalla vittima. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza chi indaga è ora sulle tracce dei responsabili. Il delitto potrebbe costare loro molto caro; il furto aggravato dalla destrezza, siccome commesso in concorso con due complici, potrebbe portare all’accusa di associazione a delinquere. Nel frattempo, gli agenti del commissariato Monte Mario hanno fermato un’auto con a bordo tre cubani trovati con una ingente refurtiva. Tra gli oggetti anche alcuni del magistrato in questione. Per questo sono stati denunciati per ricettazione.