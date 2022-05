Roma, cerca di adescare i ragazzini: è caccia al maniaco con il furgone bianco

È allarme a Roma, in zona Giardinetti-Tor Vergata, dove da qualche giorno un uomo si aggira per le strade del quartiere tentando di adescare i ragazzini. Dai racconti fatti dai genitori, l’uomo si muove a bordo di un furgone Fiat Ducato bianco.

“Ieri – racconta la mamma di Fabrizio (nome fantasia, ndr) – mio figlio di 10 anni è stato avvicinato da un uomo. Era a bordo di un furgone bianco, marca Fiat Ducato. Lo ha fermato e gli ha detto di salire sul suo camion. Quando mio figlio gli ha chiesto il motivo, lui ha risposto che aveva bisogno di aiuto. Gli ha chiesto se poteva aiutarlo per non so cosa. Per fortuna mio figlio non gli ha creduto ed è scappato via, entrando nel nostro ristorante, che si trova a pochi passi”.

L’episodio è accaduto intorno alle ore 12:30 di ieri, 7 maggio, in via Emiliano Degli Orfini. Ma un paio di giorni prima lo stesso copione si era ripetuto in zona Tor Vergata, dove un 15enne era stato avvicinato con la medesima scusa. Anche qui il ragazzo non aveva creduto alla necessità del conducente di essere aiutato e nn era salito nel furgone.

Gli appostamenti nel parco

“Mio figlio ha descritto bene l’uomo. Sulla cinquantina, calvo e con la barba”, racconta la mamma di Fabrizio. Ma l’uomo pare faccia anche appostamenti per guardare le ragazze e le donne mentre fanno attività fisica al parco.

La mamma di Fabrizio ha deciso di far sapere quanto accaduto, mettendo un post in un gruppo Facebook di zona. Immediatamente sono arrivati riscontri da altri cittadini che hanno riportato le loro esperienze, facendo crescere i timori. Le segnalazioni, infatti, sono in aumento. Al momento non risultano denunce nei confronti del maniaco. “Domani mattina io andrò a denunciare, cosa che non ho potuto fare perché il fatto è successo di sabato”, assicura la mamma di Fabrizio. E, a quel punto, le forze dell’ordine potranno intervenire.