Roma, ‘Cercavamo i cinghiali, abbiamo trovato gli spacciatori’: la denuncia di una coppia di Monte Mario

“ Cercavamo i cinghiali . Abbiamo trovato gli spacciatori ”. Sconcertante la scoperta di un giovane padre di famiglia che voleva fotografare una scrofa con i suoi piccoli a Roma , nel quartiere Monte Mario . Una caccia solo fotografica – ci tiene a sottolineare Vittorio, 35 anni, operatore sanitario, per mostrare le immagini al suo bambino, Elia, che ama tanto gli animali. Tutti gli animali, ma proprio tutti.

E un cinghialino c’era, che pascolava beato nell’ultimo tratto di via Giuseppe Allievo , un tempo luogo tranquillo dove passeggiare con i cani, nel cuore della Riserva dell’Insugherata . Ma la cementificazione è arrivata anche lì. E insieme ai palazzi che rubano spazio alla Natura, è arrivata la malavita.

Dalle prime ore del pomeriggio fino al tramonto e anche a notte alta è un continuo andirivieni di minorenni che fumano canne a cielo aperto e si scambiano dosi , bivaccando sulle panchine dove non tardano ad avvicinarsi i soliti noti, spacciatori adulti, italiani e stranieri, che vendono altra “roba” ai ragazzini . Il fenomeno aumenta notevolmente proprio in questo periodo, con la riapertura delle scuole.

“Autorità e forze dell’ordine praticamente assenti – incalza Giulia, mamma di Daniele – E se è questo l’orizzonte che si prospetta per mio figlio, cambio quartiere!” Intanto, la coppia ha notato da qualche giorno – nella stessa area dove avviene quotidianamente lo spaccio – un gran movimento di gabbie e auto. Ci si prepara alla cattura di una ventina di esemplari, tra cui molti cuccioli. Nessun sentore di peste suina, dicono. Semplicemente devono “liberare” il posto da presenze indesiderate. E pericolose.

“Non capisco – esclamano Vittorio e sua moglie – perseguitano gli animali, catturano, uccidono. Ma questi… non li vede nessuno?”. “Da anni Monte Mario, quartiere considerato, negli anni ‘60 e ancora fino ai ‘70, tra i più eleganti e rispettabili alla stregua della Balduina, ha subito un crollo sul piano sociale e della legalità”, conferma una signora che vive qui da quando era ragazza. “Oggi il suo volto è molto cambiato e l’intera zona è diventata ostaggio di tossicodipendenti e gente di malaffare”, conclude la donna, scuotendo la testa.

“Almeno, così ci dicono. Io non ho più parole…non ne ho più!”, chiosa Giulia prima di prendere il suo bimbo per mano e portarselo via.