Roma: “Chiama la Polizia, stanno rapinando la banca!”. L’amico chiama il 112 ma…non era vero

Possibile che nonostante il periodo storico che stiamo vivendo qualcuno si diverta ancora a fare scherzi di pessimo gusto? Evidentemente sì considerando quanto accaduto nelle ultime ore a Roma dove la segnalazione di una rapina in corso si è rivelata poi infondata. A lanciare l’allarme, per prendersi gioco di un amico, è stato un uomo che si è poi beccato (giustamente) una denuncia.

Uomo denunciato per procurato allarme a Roma

L’uomo, per scherzo, aveva infatti segnalato telefonicamente una rapina in atto nei confronti di un istituto di credito ad un amico. Il problema è che quest’ultimo, non immaginando di certo che si trattasse di un falso allarme, ha chiamato i soccorsi al 112 facendo così partire l’intervento della Polizia. Chiarita la situazione, lo scherzo è costato all’uomo una denuncia in stato di libertà per procurato allarme.