Roma, chiude ‘Palombi’ in via Veneto: lo storico panificio si arrende alla crisi

Roma. Una storia dal sapore decisamente amaro quella che stiamo per raccontarvi e che purtroppo rappresenta solamente la punta dell’iceberg, il sintomo di una difficoltà diffusa e legata al delicato momento storico che stiamo vivendo. Una serie di criticità accumulate e aggravatisi nel corso del tempo quelle con le quali la stragrande maggioranza della popolazione si vede quotidianamente costretta a fare i conti, che fotografano una situazione certamente non delle più ottimistiche. Prima la pandemia, poi la guerra con il prezzo del gas — per non parlare delle materie prime — letteralmente alle stelle, mettono crudelmente in ginocchio il destino di troppe attività che così, si vedono sgretolare davanti agli occhi, impotenti, i sacrifici di tutta una vita.

Chiude lo storico Panificio ‘Palombi’: l’annuncio su Facebook

A parlare sono le innumerevoli chiusure che stanno spuntando come funghi in giro per le varie città d’Italia: caffè, ristoranti, panifici, nessuno escluso, purtroppo. Non fanno purtroppo eccezione le vicissitudini di uno storico panificio di Via Veneto, iconica strada della Capitale, che — dopo vari anni di lavoro — ha deciso di abbassare definitivamente le saracinesche dell’attività.

A rendere nota la difficile e dolorosa scelta sono gli stessi gestori del forno attraverso un post su Facebook: ‘Buongiorno a tutti, siamo qui per comunicare la chiusura di questa pagina; come molti di voi già sapranno dopo tanti anni abbiamo deciso di chiudere l’attività. È stata una decisione difficile, sofferta, maturata nel tempo, ma sicuramente la più giusta, dovuta anche al periodo storico complesso che stiamo vivendo’, spiegano.

Poi un sentito ringraziamento alla clientela e ai dipendenti che hanno contribuito allo sviluppo dell’attività: ‘Vorremmo però ringraziare ciascuno di voi, dal cliente del caffè al volo, al cliente storico, ai molti turisti di passaggio e a chi da sempre e giornalmente ha apprezzato i nostri prodotti artigianali, regalandoci la motivazione per andare avanti tanti anni. Infine, Un ringraziamento ed un pensiero speciale va ai nostri collaboratori che negli anni hanno lavorato rendendo possibile quello che è stato il Panificio Pasticceria Bar Palombi.

Ci auguriamo di poterci ritrovare un giorno, chissà!’