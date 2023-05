Roma, chiusa Metro A e rallentamenti sulla Metromare: pendolari furiosi

Roma. Ancora una mattinata nera per i pendolari che si trovano a fare i conti con ritardi e linee rallentate. A causa di un intervento tecnico questa mattina una stazione della Metro A è stata chiusa e anche la linea B risulta rallentata. Purtroppo la situazione non è delle migliori nemmeno sulla Metromare (ex Roma-Lido), dove si segnala la presenza di corse soppresse, ritardi e treni guasti.

Roma, metro B: estenuanti attese nell’ora di punta, i pendolari: “Non fate prima a dichiararla morta?”

Chiusa per intervento tecnico la stazione Furio Camillo della Metro A

Chiusa questa mattina intorno alle 8 per un intervento tecnico la stazione Furio Camillo della Metro A. Per limitare quanto più i disagi ai cittadini, sul sito di Atac si consiglia l’utilizzo delle adiacenti stazioni, ovvero quelle di Ponte Lungo e Colli Albani. Numerosi anche oggi i disagi e i disservizi agli utenti che per andare a lavoro o a scuola utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici. A completare il quadro, si segnalano anche ritardi sulla Metro B e B1. Proprio in merito a quest’ultima solo pochi giorni fa avevamo segnalato come, persino nell‘orario di punta, le attese dei convogli oscillino tra i 15 e i 20 minuti, con il risultato che le banchine prima e i treni poi si riempiono di persone. Alla luce di ciò, cresce il malcontento dei cittadini che spesso si trovano a dover fronteggiare tali inconvenienti.

Rallentamenti anche sulla Metromare

La situazione non è migliore sulla Metromare, ex Roma- Lido, che risulta rallentata. Modificato il servizio nella tratta Colombo- Porta San Paolo. Un’idea dei ritardi e della situazione dei treni sulla linea questa mattina, è rappresentata dal fatto che alla stazione di Ostia Antica dopo il treno delle 7.56, il successivo è passato alle 8.26. Insomma anche oggi una giornata da dimenticare per i pendolari.