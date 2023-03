Roma, Colosseo gratis: ecco quando e per chi, orari delle visite. La prima domenica del mese moltissimi monumenti e musei di Roma sono ad ingresso gratuito e tra questi c’è anche il Colosseo, assieme ai Fori Imperiali ed al Palatino.

Il Colosseo gratis a Roma ogni prima domenica del mese

Ingresso al Colosseo gratis per due giorni a marzo. Il Parco Archeologico del Colosseo raddoppierà gli ingressi a costo zero, almeno per le donne. Non sarà aperto a ingresso gratuito solo per la Domenica del Museo che ricadrà questo mese a domenica 5 marzo ma anche mercoledì 8 marzo, per la Festa della donna. In questa giornata, infatti, saranno solo gli uomini a pagare il biglietto. Ad annunciarlo lo stesso Parco che precisa: “Durante la Domenica al Museo del 5 marzo sarà possibile visitare la chiesa di Santa Francesca Romana accedendo direttamente dal portale situato nei pressi dell’Arco di Tito”.

In occasione della Giornata internazionale della donna, mercoledì 8 marzo l’ingresso al Parco archeologico del Colosseo sarà gratuito per tutte le donne. Novità anche su gli orari. Dal 1° al 25 marzo il Parco archeologico del Colosseo è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 con ultimo ingresso alle 16.30. I cancelli chiuderanno alle 17.30. Dal 26 marzo l’apertura è prevista dalle 9.00 con ultimo ingresso alle 18.15 e i cancelli chiuderanno alle 19.15.

Le Domeniche al Museo

Ogni prima domenica del mese il Parco archeologico del Colosseo aderisce all’iniziativa con le seguenti opzioni di visita: Itinerario Colosseo, Foro Romano, Palatino per visitare in un unico percorso di visita il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino Itinerario Forum Pass per visitare in un unico percorso di visita i Fori Imperiali, il Foro Romano e il Palatino. I biglietti potranno essere ritirati, in ordine di arrivo, presso la biglietteria in piazza del Colosseo, situata nelle vicinanze del Tempio di Venere e Roma. Durante le domeniche gratuite anche i possessori di Membership Card e di Roma Pass potranno ritirare i biglietti gratuiti presso la biglietteria, in ordine di arrivo.

In occasione della domenicalmuseo sarà aperta la sezione permanente della mostra evento “Giacomo Boni. L’alba della modernità” presso il complesso di Santa Maria Nova. Per ragioni di tutela e quindi in osservanza del contingentamento in occasione delle domeniche gratuite non sarà possibile accedere ai settori dell’arena e degli ipogei al Colosseo, alle Uccelliere Farnese, ai siti SUPER del Foro Romano-Palatino (Curia Iulia, Casa di Augusto, Santa Maria Antiqua, Rampa di Domiziano, Oratorio dei Quaranta Martiri, Tempio di Romolo, Criptoportico Neroniano, Aula Isiaca con Loggia Mattei, Museo Palatino).