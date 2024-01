Roma, colpi vaganti da una pistola softair: donna colpita a un braccio e una gamba

Roma, l’incidente a pochi passi dalla Caffarella. La donna colpita da due pallottole soft air denuncia tutto alle autorità: l’appello social.

Via Tommaso da Celano. Una domenica tranquilla quando nel tardo pomeriggio due spari: il rumore dei due colpi è sordo. Un rantolo e poi più nulla. Sembra un romanzo, ma è tutto vero. La situazione sembra finire lì, ma poi una donna mette insieme i pezzi del mosaico.

La fonte è un gruppo Facebook dell’Appio Latino, usato anche da Repubblica per ricostruire la vicenda, la donna è in grado di affermare che è stata presa letteralmente di soprassalto. Due colpi di pistola soft air nella maniera più diretta: colpita la coscia e il braccio che ora hanno lividi piuttosto evidenti.

Roma, colpi di pistola a pochi passi dalla Caffarella: soft air mania, ferita una signora

La signora è andata a farsi visitare dopo la spiacevole coincidenza: tutto a posto, ma restano i segni. L’importante per lei è ribadire un concetto: “Questi simpatici burloni – scrive – devono avermi presa per un bersaglio e sono andati a colpo sicuro. Quello che però mi fa paura è che avrebbero potuto prendere qualcosa di più esposto. Tipo un occhio o la testa. La situazione deve tornare sotto controllo”. Per questo la signora ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri.

Altre componenti del gruppo social provano a chiarire: “Devono essere stati dei minorenni incauti”, ma non è sufficiente per archiviare tutto. Il soft air è molto praticato a Roma, per questo molte persone hanno le armi in casa. Le pallottole non sono mortali, ma possono fare male e causare danni irreparabili.

Motivo per cui ci sono delle imbracature apposite quando si gioca in strutture preposte. La signora non aveva niente di tutto questo essendo altrove. Un fortuito incidente che potrebbe costar caro. Non solo in termini istituzionali. La denuncia, per il momento, resta contro ignoti.