Roma, colpo grosso al Cube: forzano la serranda e portano via 200mila euro di biciclette, caccia ai ladri

Roma. Preso di mira dai ladri un noto negozio di biciclette. Il colpo ha fruttato ai malviventi una cifra tutt’altro che irrisoria. Portati via la bellezza di 200mila euro di biciclette elettriche. Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunta la Polizia ed anche la Scientifica per tutti i rilievi del caso. In corso le indagini per risalire all’identità dei malviventi.

L’ingente furto al negozio di biciclette

Il fatti sono avvenuti ieri in via Antonio Carruccio intorno alle 13.20. Ad essere preso di mira il noto negozio capitolino di biciclette Cube – Cycle’n’Cycle. L’esercizio era chiuso da sabato pomeriggio e quando ieri il proprietario vi ha fatto ritorno la sorpresa è stata alquanto amara. Infatti, una volta forzata la serranda, i ladri hanno fatto irruzione nel locale portandosi via un lauto bottino. Stando a quando si apprende, ben 200mila euro di biciclette elettriche l’ammontare del furto, abilmente messo a segno dai malviventi che sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme del proprietario e le indagini

Davvero un’amara sorpresa quella con cui il proprietario dell’esercizio si è trovato a fare i conti. Il locale era chiuso da sabato pomeriggio e ieri, quando vi ha fatto ritorno, si è reso conto dell’accaduto. Segnalato il furto alle forze dell’ordine, sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Tor Carbone e la Polizia Scientifica per tutti gli accertamenti del caso. Messo a segno il colpo, i ladri sono scappati. Le indagini degli agenti sono tuttora in corso per risalire alla loro identità e la caccia ai malviventi è, dunque, aperta.