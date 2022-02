Roma, colti in flagrante mentre preparavano 5.000 dosi di cocaina: arrestati 6 pregiudicati

Sono 6 le persone arrestate ieri mattina, dopo una complessa e articolata attività d’indagine, dagli agenti di Polizia VI Distretto Casilino. Si tratta di cittadini romani di età compresa tra i 20 e i 47 anni, responsabili in concorso tra di loro del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate circa 4974 le dosi di cocaina e circa 5000 euro in contanti.

Spaccio di droga a Tor Bella Monaca

I 6 arrestati sono stati sorpresi all’interno di un appartamento, mentre erano intenti a preparare e a confezionare cocaina, pronta poi per essere venduta sul mercato. Tutto questo è nato da un via vai, soprattutto nelle ore notturne e in quelle della prima mattinata, nel noto quartiere di Tor Bella Monaca, in via Paolo Ferdinando: è qui che gli agenti hanno notato spesso la presenza di giovani pregiudicati. E questo li ha insospettiti.

La perquisizione e il sequestro

Dopo un appostamento, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione in via Paolo Ferdinando Quaglia, e dalla perquisizione svolta hanno trovato e sequestrato circa 4974 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo netto di 746,085 grammi. Ma non solo. Sono stati anche sequestrati circa 5000 euro in contanti e materiale utile alla pesatura, cottura e confezionamento dello stupefacente in dosi. I sei arrestati sono tutti gravemente indiziati in concorso tra di loro del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: dopo la convalida dell’arresto, nei confronti di tre di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre gli 3 hanno l’obbligo di presentazione alla P.G.