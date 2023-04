Roma, compattatori scaricano rifiuti nel TMB di Rocca Cencia, anche se è chiuso: Doria vs Gualtieri….. chi dice la verità? (VIDEO)

Roma. Il TMB di Rocca Cencia è chiusa, ma i compattatori scaricano lo stesso tonnellate di rifiuti. A testimoniarlo foto e video, girati da Marco Doria, ex delegato all’ambiente e ai rifiuti del VI Municipio di Roma Le Torri. I rifiuti sono stati portati lì oggi, sabato 8 aprile, alla vigilia di Pasqua. Come mai, se – con tanti strombazzamenti, era stato dichiarato che il TMB era chiuso? I camion sono entrati pieni e usciti vuoti, come testimonia appunto Doria. Quello dei rifiuti è uno dei temi sicuramente più caldi e sentiti con il quale la Giunta Gualtieri si trova a dover fare i conti, in special modo dopo la chiusura del TMB di Rocca Cencia. La questione è piuttosto annosa e certamente di non facile soluzione in quanto da un lato ci sono le legittime richieste e il diritto dei cittadini a vivere in una città pulita e, dall’altro, la necessità di trovare soluzioni alla problematica dei rifiuti che sia in grado di andare oltre alla gestione emergenziale.

Il sindaco di Guidonia dice no ai rifiuti di Roma: ‘Ha chiuso Rocca Cencia? Se li smaltisca da sola’

La chiusura del TMB di Rocca Cencia

Il TMB di Rocca Cencia era già stato chiuso nel mese di luglio dello scorso anno, a seguito di una visita da parte dei carabinieri. Ecco come ricorda quella circostanza Marco Doria, con il quale abbiamo avuto modo di confrontarsi sul tema: ‘Era l’estate del 2022 e precisamente il mese di luglio, se non ricordo male tra il giorno 6 ed il 7 ci fu una visita dei Carabinieri e l’impianto fu immediatamente chiuso. Nel frattempo veniva fatto arrivare sul posto un mezzo dell’Arpa per effettuare le rilevazioni della qualità dell’aria, Arpa sollecitata in più occasioni dai Comitati di Quartiere, con gli stessi ragazzi che ne fanno parte facemmo posizionare il mezzo per le rilevazioni davanti all’impianto e precisamente dentro un area privata di un azienda che produce decorazione in gesso.

Il mezzo rimase lì diverse settimane captando tutto quello che era presente nell’aria. Ma torniamo alla visita dei Carabinieri dello scorso anno. Io stesso ero presente sul posto in più occasioni in qualità di Delegato all’ambiente e ciclo dei rifiuti; mi resi conto del via vai di Automezzi del tipo “Bilico” con targhe Olandesi che facevano la spola dall’impianto TMB di Rocca Cencia verso i Paesi Bassi (Olanda) come si evince dalle foto scattate dal sottoscritto davanti alla piazzola antistante l’impianto di Ama TMB di Rocca Cencia. Lo stesso impianto venne completamente svuotato dalle oltre 2.000 tonnellate di rifiuti presenti all’interno dello stesso e nelle vasche. Furono messi all’opera più mezzi del tipo Ragno per caricare velocemente gli Autoarticolati e svuotare l’impianto, come Ordinato dai Carabinieri intervenuti sul posto”.

I compattatori scaricano nel TBM (chiuso) di Rocca Cencia

Una situazione cha anche oggi sembra non conoscere fine in quanto, stando a fonti interne all’impianto e come Doria ci ha dichiarato, l’ipotesi, l’eventualità che il TMB debba essere nuovamente svuotato appare tutt’altro che remota. Ma non finisce qui. Infatti, oggi diversi camion sono andati a scaricare proprio nell’impianto che – almeno ufficialmente, come detto – dovrebbe essere chiuso. A testimoniare l’accaduto con tanto di foto e video è, ancora una volta, Marco Doria. Ora, se il TMB di Rocca Cencia è chiuso, come mai i camion vanno a scaricare lo stesso? I mezzi entrano pieni ed escono vuoti, dove avviene lo scarico dei rifiuti? Ed ancora, cosa sta succedendo all’interno della discarica? Numerose gli interrogativi in merito e che, almeno per ora, non trovano soluzione.