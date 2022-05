Roma, con la cocaina in auto provoca un incidente e scappa: inseguimento da film con la Polizia

Inseguimento da film ieri sera, sabato 7 maggio 2022, per le strade di Roma con protagonista un 35enne in fuga dopo aver causato un incidente. E’ successo intorno alle 21.00: il ragazzo alla fine è stato fermato in Piazza Sempione e ora dovrà rispondere di diversi reati, tra cui quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Inseguimento rocambolesco a Roma sabato sera

Questi i fatti. L’uomo alla guida dell’auto poco prima, lungo Viale Pantelleria, non distante dalla fermata della Metro Jonio, aveva provocato un incidente stradale (senza conseguenze fortunatamente) dandosi poi alla fuga. Immediatamente è scattato l’allarme e diverse volanti della Polizia sono state fatte convergere in zona.

Arrestato 35enne in Piazza Sempione

Dopo un rocambolesco inseguimento la fuga dell’uomo è finita in Piazza Sempione, zona Montesacro. Qui la Polizia, una volta immobilizzatolo, ha capito il motivo del gesto del 35enne: nell’auto è stato infatti trovato un etto di cocaina oltre che un bilancino di precisione.

Le accuse

Adesso l’uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente l’inseguimento, considerando l’orario, non ha provato ulteriori danni a cose o a persone.

