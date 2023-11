Roma, conducente AMA dorme sul mezzo fermo al semaforo: era completamente ubriaco. Fa l’alcol test e si rimette a dormire

E’ stato svegliato da una Volante della Polizia di Stato perché stava dormendo sul mezzo di servizio. Lui, dipendente AMA, è stato trovato in stato di incoscienza all’interno di un camion fermo al semaforo: nessun malore però ma soltanto una sbronza, come dimostreranno gli accertamenti della Polizia Locale giunta poco dopo sul posto.

La vicenda è accaduta stanotte a Roma. Protagonista, suo malgrado, un conducente dell’AMA che è stato trovato completamente ubriaco mentre era fermo al semaforo di Viale Alessandrino, all’incrocio con Via Casilina. Ad allertare i soccorsi sono stati gli agenti della Polizia che, già presenti in zona, hanno notato il camion accostato sulla carreggiata; avvicinatisi per capire cosa stesse succedendo, all’interno del mezzo hanno trovato il guidatore immerso in un profondo sonno.

Gli accertamenti

Fortunatamente per l’uomo non si è trattato di nessun malore come detto ma soltanto di qualche bicchiere – si fa per dire – di troppo. I risultati dell’alcol test in effetti, eseguiti dai caschi bianchi del Gruppo Casilino intervenuti, non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio: l’uomo era completamente ubriaco e aveva deciso di mettersi a dormire non essendo in grado, evidentemente, di guidare. Sul posto è stato fatto giungere il caposquadra AMA che ha preso in consegna il mezzo mentre l’uomo, terminati i controlli, si è rimesso a dormire rifiutando le cure dei sanitari del 118 allertati nel frattempo. Il tutto è successo stanotte, venerdì 10 novembre 2023, quando erano da poco passate le 2.40. Adesso, chiaramente, la posizione del dipendente è al vaglio dell’azienda Municipalizzata del Comune di Roma.

