Roma. Coppia stupefacente beccata con hashish, Rovitril e 119 fuochi d’artificio artigianali

Coppia stupefacente in possesso di droga e materiale esplodente. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ad arrestare la coppia, lui 37enne romano e lei 34enne bielorussa, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché gravemente indiziata dei reati in materia di stupefacenti, ma anche denunciata per omessa denuncia materie esplodenti.

A richiamare l’attenzione dei passanti è stata la 34enne che, la scorsa sera, stava dando in escandescenza in un’abitazione in via del Trullo. Il forte rumore ha richiamato l’attenzione di quanti si sono trovati a passare che hanno subito è stato dato l’allarme al 112 e gli uomini dell’Arma sono accorsi.

Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri hanno trovato la 34enne in evidente stato di agitazione dovuto dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcooliche e hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che la trasportava presso l’ospedale San Camillo per le cure.

Il rinvenimento di droga e materiale esplodente

I Carabinieri hanno quindi identificato anche il 34enne, coniuge convivente della donna, e hanno eseguito una verifica nell’abitazione, rinvenendo 119 artifizi pirotecnici artigianali – aventi massa esplodente complessiva stimata in circa 8 kg -, 38 dosi di hashish, del peso complessivo di 155 g, 11 confezioni di Rivotril, 5 flaconi di 100 ml di metadone, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 3.140 euro. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno poi richiesto l’intervento degli Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo di Roma e hanno sequestrato il materiale esplodente.

La convalida

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice del tribunale di Roma, davanti al quale la coppia è dovuta comparire per rispondere dei reati contestati. Seppure si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.