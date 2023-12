Roma, coppia travolta da un’auto: muore il 74enne Marcello Grossi

È morto il 74enne Marcello Grossi nell’investimento mortale che sì è verificato venerdì 15 dicembre in via Tor Tre Teste a Roma alle 19. L’uomo stava attraversando la strada insieme alla moglie quando è stato travolto da una Volskwagen Polo. Un impatto che non ha lasciato scampo al 74enne, mentre la donna sembra abbia riportato solo lievi ferite per le quali è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta alle cure del caso.

Il conducente sottoposto a indagini per stabilire se fosse sotto effetto di droghe o alcol

Per il conducente dell’auto, un 48enne, sono state disposte analisi presso l’ospedale di Tor Vergata, per verificare se al momento dell’investimento fosse sotto effetto di stupefacenti o alcol. Sul posto sono accorsi Polizia locale di Roma Capitale e sanitari del 118 che hanno immediatamente la gravità delle condizioni del 74enne, morto poco dopo.

Le indagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica

Agli investigatori il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente. E dai primi accertamenti sembrerebbe che la coppia stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali. Purtroppo il conducente della Golf ha dichiarato di non aver visto la coppia e di aver cercato di evitarli quando si è reso conto che l’uomo e la donna stavano attraversando. La Polizia locale, anche tramite l’audizione dei testimoni e, ove ve ne fossero in zona, le immagini delle telecamere di sorveglianza, è chiamata a stabilire cosa sia successo.

Auto sotto sequestro

L’auto è stata posta sotto sequestro e verrà sottoposta agli accertamenti utili a stabilire a quale velocità viaggiasse al momento dell’impatto. Le indagini, pertanto, vanno avanti, per sciogliere ogni eventuale dubbio sulle responsabilità dell’incidente mortale, il 187esimo a Roma. Choc e grande dolore per chi conosceva la coppia, tra gli altri messaggi si legge sui social: ‘Era un signore e un amico che riposi in pace, condoglianze alla famiglia’.