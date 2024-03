Roma, crolla albero sulla Cristoforo Colombo: centrate due auto, strada chiusa | FOTO

Paura questa mattina a Roma sulla Cristoforo Colombo dove è crollato un albero. La strada in questo momento è chiusa al traffico. Colpite due auto e distrutto un semaforo.

Un albero è caduto pochi minuti fa sulla Via Cristoforo Colombo a Roma in corrispondenza dell’intersezione con Viale Asia. Si tratta di un grosso pino che, nel raggiungere il suolo, ha colpito due macchine. Secondo le prime informazioni disponibili ci sarebbe almeno un ferito, seppur in modo lieve (ma si attendono ulteriori aggiornamenti in merito). La strada in questo momento – siamo nei pressi del Palasport all’Eur – risulta chiusa al transito. Sul posto stanno operando le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale unitamente ai Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri.

Pino crolla a Roma: incidente oggi 19 marzo, gli aggiornamenti

L’incidente si è verificato quando erano da poco passate le 11.45 circa di oggi, martedì 19 marzo 2024. L’albero, cadendo, ha divelto un semaforo e centrato in pieno due auto come detto in apertura: si tratta di Volkswagen e di una Dacia. Sul posto è intervenuto il 118 ma nessuno dei coinvolti ha necessitato delle cure mediche del caso (dunque confermato quanto emerso sin dai primi minuti). Al momento – ore 12.50 – risulta chiusa la carreggiata centrale della via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, mentre sono regolarmente aperte le carreggiate laterali della stessa via. Sul posto è intervenuto anche il Servizio Giardini di Roma Capitale.

Albero caduto sulla Colombo oggi a Roma, Ecoitalia solidale: “Manutenzione verde inesistente”

In merito all’incidente, l’ennesimo di questo genere nella Capitale, è intervenuto il movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, attraverso una nota del suo Presidente Piergiorgio Benvenuti. “In questi ultimi anni nella Capitale si è avuta la peggiore manutenzione del verde della storia della città e da risorsa il patrimonio ambientale si è trasformato in un costante pericolo. Oltre alla carenza di potature e manutenzione del verde non vi sono stati adeguati e soddisfacenti programmi di nuove piantumazioni”, dichiara Benvenuti.

“A Roma in caso di maltempo parcheggiare o solamente transitare presso alberature risulta estremamente pericoloso, proprio grazie alla mancanza di manutenzione delle 330.000 alberature presenti nella Capitale. Quest’oggi invece le condizioni meteo non erano avverse ma il pericolo vi è stato ugualmente”, prosegue. L’ultimo precedente risale a pochi giorni fa: un albero caduto nel giardino di una scuola fortunatamente senza conseguenze.

“Allarme cocciniglia”

“Per non parlare poi della totale mancanza di interventi per contrastare il fenomeno della presenza della “cocciniglia tartarugata”, nome scientifico Toumeyella parvicornis, presente in modo sempre più diffuso, proprio sul pino comune – aggiunge in chiusura il Presidente dell’Associazione – Oggi la cocciniglia interessa l’80% dei pini e se consideriamo che i Pinus pinea sarebbero 120.000 si sta mettendo a rischio, in assenza di adeguate e tempestive soluzioni, ben un terzo del totale delle alberature presenti nella Capitale. Ai nostri appelli che da tempo stiamo lanciando per la difesa dell’ambiente e degli alberi nella Capitale l’unica cosa che si nota è l’inerzia ed il silenzio da parte di chi amministra quest’oggi la Capitale, ed oggi è caduto l’ennesimo albero mettendo in pericolo automobilisti e creando difficoltà nella circolazione di un intero quadrante della città”.