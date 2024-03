Roma, cade albero nel giardino di una scuola: danni e paura

Un albero è caduto nel giardino di una scuola al Centro di Roma, in zona Porta Portese.

Primo giorno della settimana, bambini a casa per il crollo di un albero durante la notte tra domanica 10 e lunedì 11 marzo. Succede al centro di Roma, all’istituto comprensivo Regina Margherita, nel plesso Gian Giacomo Badini.

Cade un albero nel giardino scolastico: paura al Centro di Roma

L’arbusto è caduto in una scuola in zona Porta Portese nelle ultime ore, richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto è giunto il gruppo I Centro della polizia locale, che ha subito valutato l’entità dei danni e messo in sicurezza l’area. Stando a quanto verificato, è stato danneggiato il muro di cinta e la recinzione della scuola.

Stando a quanto riferito dal Municipio, in collaborazione con i Vigili del fuoco, già da ieri l’amministrazione si è attivata per monitorare sul campo la situazione in via San Francesco Di Sales, dove nella notte è crollato il muro di contenimento del giardino di un’abitazione privata. Il crollo ha causato danni ad alcune auto. La strada è stata messa in sicurezza e ora i proprietari del giardino provvederanno al ripristino del muro, di proprietà privata.

Il maltempo ha causato inoltre anche il crollo di un albero all’interno del giardino del plesso della scuola Gian Giacomo Badini all’Aventino. L’assessora Municipale ai Lavori Pubblici e all’Edilizia scolastica, Alessandra Sermoneta, si è recata già ieri sul posto per verificare la situazione.

L’annosa questione degli alberi pericolanti a Roma

La caduta degli alberi, a Roma, non è frutto solo di casualità. Tra le motivazioni su cui sta indagando la Procura di Roma da settimane c’è soprattutto la scarsa manutenzione dell’amministrazione comunale. Nel fascicolo sono decine i casi di crolli di rami e di arbusti che i magistrati derubricano ora come “disastro colposo”. Diverse le cadute che hanno attentato alla sicurezza di residenti, dei mezzi di trasporto e dei turisti nel Centro storico, come a Piazza Venezia a luglio scorso. Con l’arrivo delle piogge autunnali il fenomeno è aumentato a dismisura, minacciando l’incolumità dellle persone.

Procura indaga sui crolli degli alberi a Roma: scarsa manutenzione del verde

Le indagini svolte fino a ora dalla Procura hanno dato un’evidenza a un fenomeno che si protrae a Roma da troppo tempo. Dopo piazza San Marco e piazza Ara Coeli, il cui crollo era dovuto a dei funghi, è evidente che nella Capitale manchi un’effettiva manutenzione al verde pubblico.

A stabilirlo anche il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Clara De Cecilia. I due hanno approfondito le valutazioni dei vigili del fuoco e della polizia municipale, decidendo di attivare il Servizio giardini di Roma per il sequestro di ogni pianta ritenuta a rischio crollo. A oggi si contano un centinaio di arbusti ritenuti pericolanti e sotto osservazione dai pm ma il numero, considerando anche la fine della bella stagione, potrebbe crescere. Secondo gli inquirenti, alla base dei numerosi crolli ci sarebbe propio la scarsa manutenzione protratta negli anni dalle amministrazioni comunali.

Nel 2018 una relazione già avvisava il Campidoglio: a rischio 422 alberi

Gli interventi straordinari però non sono una misura che può contenere l’emergenza crolli. Al contrario sarebbe stata premonitrice la relazione che il Campidoglio ebbe già modo di visionare nel 2018, quando la stessa amministrazione comunale riuscì a mappare almeno 422 alberi a rischio crollo solo nel I Municipio di Roma. Uno studio che, a distanza di anni, non ha comunque contribuito a una programmazione di interventi, affidando ancora una volta la Capitale alla malagestione del verde.