Roma, cuoco si accascia a terra durante il lavoro e muore: dramma nel ristorante

Dramma ieri sera a Roma dove uno chef ha perso la vita mentre stava lavorando. L’uomo è stato colto da un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La vittima aveva 46 anni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato.

Il dramma nel ristorante La Zanzara in zona Borgo Prati

Il tutto è successo nel locale situato in Via Crescenzio, in zona Borgo/Prati. Sembrava un sabato sera come tanti altri con il ristorante, che si chiama La Zanzara, che aveva da poco iniziato il turno serale. Ad un certo punto però, intorno alle 20.45, si è consumato il dramma: uno degli chef inizia a sentirsi male e immediatamente viene lanciato l’allarme. Sul posto arriva il 118 e dopo poco anche una volante della Polizia. Ma per il cuoco il malore è fulminante.

Chi è la vittima

A perdere la vita è stato un cuoco di 46 anni di nazionalità egiziana. Gli operatori sanitari infatti non hanno potuto far altro se non constatare il decesso dell’uomo. Confermata inoltre la causa naturale della morte. La Redazione si stringe al dolore della famiglia e allo staff del ristorante.

