Roma, dà fuoco a un camper in pieno giorno (FOTO)

Ha preso del liquido infiammabile, poi come se fosse la cosa più normale del mondo, e in pieno giorno ha cosparso un camper e gli ha dato fuoco, sotto gli occhi dei proprietari. Ora, a distanza di settimane, l’autore di quel folle gesto è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Roma Aventino.

Chi è il piromane che ha dato fuoco al camper a Roma

Il 20 maggio scorso un camper, in Largo G.B. Marzi, a Roma, è andato a fuoco. E subito sono partite le indagini per rintracciare il responsabile, che ora ha un volto e un nome. Si tratta di un 29enne italiano, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, già detenuto in carcere per altra causa. Ora è gravemente indiziato di essere l’autore dell’incendio. Ma al momento non si conoscono i motivi, che sono probabilmente futili.

L’arresto

Quello che è certo è che su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti del piromane.