Montesacro: appicca l’incendio, fermato dai Carabinieri. Nei guai piromane 49enne

Piromane in azione a Montesacro fermato dai Carabinieri. Ieri sera, in un’area verde in via Ugo Ojetti è stato appiccato un incendio. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco, intervenuti su richiesta dei Carabinieri della Stazione di Roma Talenti che, in transito hanno notato l’incendio e bloccato un uomo, un 49enne romeno, trovato in possesso di un innesco. Sulla vicenda è stata inviata una informativa in Procura per l’ipotesi di reato di incendio.

