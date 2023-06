Roma, «Dammi i soldi!»: prima le minacce alla madre invalida, poi l’aggressione ai carabinieri

Roma. Continuamente minacciata dal figlio che voleva a tutti i costi avere i soldi per la droga. Al centro della vicenda una signora romana invalida che ha poi allertato le forze dell’ordine. Giunti sul posto i carabinieri, le ire del figlio non si sono, purtroppo, placate. Infatti, il 32enne ha pensato bene di aggredire con calci e pugni anche loro, continuando al contempo a minacciare la madre. Tuttavia, l’uomo è stato poi bloccato ed arrestato.

Roma, ‘Datemi i soldi per la droga o vi distruggo il bar’: estorce denaro per un anno, arrestato

Le minacce alla madre invalida e l’aggressione ai carabinieri

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina sono intervenuti in un’abitazione in via Casilina, zona Torpignattara, su richiesta di una mamma romana, invalida, che ha denunciato di essere stata minacciata dal figlio, 32enne. Quest’ultimo, come anticipato, pretendeva denaro, necessario all’acquisto di stupefacente. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha anche opposto resistenza cercando di aggredirli con calci e pugni e continuando a minacciare la madre.

I precedenti e l’arresto

Ma non solo. Dagli accertamenti effettuati dei militari sono emerse pregresse denunce della vittima per episodi dello stesso tipo. Circostanze quest’ultime che sono valse al figlio l’arresto. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Ed ora, per il 32enne si è in attesa della convalida dell’arresto.