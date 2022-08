Roma, danneggia le auto in sosta e minaccia i Carabinieri con una pietra: arrestato

Lo scorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato una serie di controlli su tutto il territorio di competenza, dal centro storico della Capitale alle periferie e fino ai comuni limitrofi. Sotto la lente sono finite anche le aree della movida notturna.

Scoperto a danneggiare le auto, minaccia i carabinieri

A seguito di diverse segnalazioni giunte al 112, i militari sono intervenuti in piazzale dei Navigatori dove un cittadino guineano, 30enne senza fissa dimora e con precedenti, stava danneggiando le autovetture in sosta.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo, in evidente stato di agitazione e con una grossa pietra in mano, si è avvicinato minacciosamente verso di loro. Quando i militari gli hanno intimato di fermarsi mostrando il taser in dotazione, il 30enne desisteva venendo bloccato e denunciato. È stato poi trasportato da personale del 118 presso l’ospedale “Sant’Eugenio” dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Sorpreso a spacciare hashish a Trastevere

Nello storico quartiere Trastevere i Carabinieri hanno identificato e denunciato un 20enne dell’Afghanistan, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere 2 dosi di hashish ad un giovane, identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Spaccio e violazioni al codice della strada nella periferia est di Roma

I Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno eseguito a Frascati, Grottaferrata e nella periferia est romana, tra Tor Bella Monaca, e Rocca Cencia, mirati posti di controllo alla circolazione e perquisizioni, arrestando tre persone trovate in possesso di 111 dosi di cocaina e 20 di marijuana.

Denunciate anche due persone, di cui una trovata in possesso di uno sfollagente e uno in possesso di alcuni grammi di hashish ad uso personale. Elevate anche contravvenzioni al codice della strada ad alcuni automobilisti.