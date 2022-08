Roma senza corrente: blackout e due stazioni metro chiuse

Un risveglio non certo dei migliori per molti cittadini romani. Questa mattina, infatti, intorno alle 6.54 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in via Anastasio II per ‘risolvere’ il corto circuito di una cabina elettrica di alta tensione, meglio conosciuta come Monte Mario Est, con un esercizio pari a 150.000 volt.

Via Anastasio II (e non solo) senza corrente: ecco perché

A causa del cortocircuito, quindi, molti cittadini sono rimasti senza corrente. Tra ascensori bloccati, porte e portoni elettrici chiusi, disinnesco degli allarmi andati in tilt, sia nelle abitazioni private che nelle varie attività commerciali di zona. Ora sul posto il personale Acea sta cercando di risolvere il guasto e di far rientrare, quanto prima, l’emergenza.

Chiuse due fermate della metro A

Per via del guasto, circa due ore fa, la tratta Ottaviano-Battistini della Metro A era stata interrotta e Atac aveva provveduto ad attivare il servizio di bus navetta. Attualmente, come ha fatto sapere l’azienda capitolina dei trasporti, la circolazione è stata riattivata, ma le stazioni Cornelia e Baldo Degli Ubaldi restano chiuse.

#info #atac – AGG metro A: riattivata la circolazione nella tratta Ottaviano<->Battistini. Le stazioni Cornelia e Baldo degli Ubaldi restano, per ora, chiuse #roma https://t.co/9tvIq6ZOyX — infoatac +😷= (@InfoAtac) August 8, 2022

(Foto di repertorio)